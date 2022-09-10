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Hatay'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Hatay’da koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir koltuk imalathanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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