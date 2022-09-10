Konya’da fırıncının katliamı! “Pişman değilim, zevk alıyorum”

ANKARA'DA KAFEDE YAKALANDI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından cinayet zanlısını yakalamak için özel ekip kuruldu. Şüphelinin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüphelinin peşine düştü. Özel ekip tarafından firari cinayet zanlısını yakalamak için 200'den fazla güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ekipler iki gün önce gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir kafede şüpheli Sebahattin Gülbahar ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karapınar'da bulunan şüpheli Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G. de gözaltına alınmak üzere Konya'ya getirildi. Kasten öldürme suçundan gözaltına alınan şüpheli Sebahattin Gülbahar ile yardım etmekten gözaltına alınan diğer şüpheliler Mustafa İ., R.G. ve H.G. soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir İlçe Emniyeti Müdürlüğüne sevk edildi.