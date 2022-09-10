Bursa’da madde bağımlısı gencin yaptıkları aileyi isyan ettirdi! 85 yaşındaki anneannesini ve kız kardeşini darbetti

"ONLARI BİLE GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Madde bağımlısı E.K.'nın kardeşi A.K., "Mutfaktaki ankastre ne kadar eşya varsa hepsini kırdı. Kapının önündeki arabanın camlarını kırdı. Biz, verdiği zararları onarmaya uğraşırken üzerine bir de arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var. Aslında özünde böyle biri değil. İyi birisi ama o yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor. Hiçbir şeyi gözü görmüyor. 5 aylık çocuğu vardı. Eşini de darp ettiği için ayrıldılar, aile düzenini bozdu. Benim çocuklarıma da çok düşkün olmasına rağmen onları bile gözü görmüyor. Çok tedirginiz." dedi.