Bursa’da madde bağımlısı gencin yaptıkları aileyi isyan ettirdi! 85 yaşındaki anneannesini ve kız kardeşini darbetti
Bursa'da madde bağımlısı 30 yaşındaki bir çocuk babası, tartıştığı 85 yaşındaki alzheimer hastası anneannesini ve kız kardeşini defalarca yumruklayarak darp etti. Talihsiz anneanne ambulansla hastaneye kaldırılırken, hızını alamayan bağımlı genç evin altını üstüne getirip kırılmadık eşya bırakmadı.
Bursa'da yaşanan olay, Karacabey ilçesinde meydana geldi. 2 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başlayan 30 yaşındaki bir çocuk babası E.K., eşinin evi terk etmesiyle birlikte bulunan yakınlarıyla yaşamaya başladı. Ailesinin tüm gayretine rağmen hiçbir tedavi yöntemini kabul etmeyen E.K. son zamanlarda sıklaşan uyuşturucu krizleri sebebiyle ailesine ve çevresine zarar vermeye başladı.
Bağımlı genç uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan son tartışmada evin en büyüğü 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak feci şekilde darp etti. Alzheimer hastası yaşlı kadın yaralanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Etrafına ölüm tehditleri savuran madde bağımlısı E.K. gözü dönmüş halde evde ne kadar eşya varsa hepsini kırıp döktü ve daha sonra evden ayrıldı. Evin harabeye dönen halini ve zarar gören otomobil ile eşyaları cep telefonu ile kayda alan aile E.K.'den şikayetçi oldu ancak herhangi bir netice alamadı.
"ÇEMBERİMİZ ÇOK DARALDI"
Bağımlı E.K.'nin kız kardeşi A.K., uyuşturucu batağına saplanmış ağabeyini o bataktan çıkarabilmek için verdikleri mücadeleyi ve madde etkisine giren ağabeyinin yaptıklarını anlattı. A.K. madde kullanan erkek kardeşinin kriz anında evdeki eşyalara zarar vermekle kalmayıp etrafındaki herkesi ölümle tehdit ettiğini söyledi. Henüz 30 yaşında olan ağabeyi E.K.'nin yakın çevresinde uysal, iyi niyetli ve arkadaş canlısı olarak tanındığını anlatan A.K. "Ağabeyim yasaklı madde ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. 2 yıldır bu batağın içerisinde ve asla tedavi olmayı kabul etmiyor. Son yaşanan olayda 85 yaşındaki yatalak alzheimer hastası olan anneannemizi acımasızca yumruklayarak darp etti. Hızını alamayıp evde ne kadar eşya varsa kırıp döktü. 2 çocuğumu geçindirdiğim dikiş makinem vardı. Kullanılmaz hale getirdi."
"ONLARI BİLE GÖZÜ GÖRMÜYOR"
Madde bağımlısı E.K.'nın kardeşi A.K., "Mutfaktaki ankastre ne kadar eşya varsa hepsini kırdı. Kapının önündeki arabanın camlarını kırdı. Biz, verdiği zararları onarmaya uğraşırken üzerine bir de arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var. Aslında özünde böyle biri değil. İyi birisi ama o yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor. Hiçbir şeyi gözü görmüyor. 5 aylık çocuğu vardı. Eşini de darp ettiği için ayrıldılar, aile düzenini bozdu. Benim çocuklarıma da çok düşkün olmasına rağmen onları bile gözü görmüyor. Çok tedirginiz." dedi.
A.K., "Dışarıya çıkamıyoruz. Acaba bir yerden çıkar mı diye çok korkuyoruz. 6 yaşındaki çocuğumu okula götüremiyorum. Babam geliyor, köyden onunla birlikte götürüyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Canımıza yetti. Polise, jandarmaya, savcılığa her yere gittik. Her yere müracaat ettik ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Çemberimiz çok daraldı. Abim artık çığırından çok çıkmış durumda. Halüsinasyon görüp olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor. Özünde çok çok iyi birisi ama o madde bizim evimizi ailemizi ocağımızı dağıttı. Ne olur birileri artık sesimizi duyup bize yardım etsin. Bu beladan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.
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