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İstanbul için son dakika "yol" uyarısı! 11 Eylül 2022 Pazar bu yollar kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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İstanbul için son dakika yol uyarısı! 11 Eylül 2022 Pazar bu yollar kapatılacak

İstanbul için 11 Eylül 2022 Pazar günü gezi planı yapanlara SON DAKİKA uyarısı geldi. İstanbul'da yarın düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ilan edildi. İşte detaylar...

İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA KAPALI OLACAK YOLLAR

Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak),

Levent'ten TEM'e bağlantı yolu. Çilekli'den TEM'e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30),

TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar." olarak sıralandı.

ÖNERİLEN YOLLAR

Açıklamada, alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi.

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