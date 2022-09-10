İstanbul için son dakika "yol" uyarısı! 11 Eylül 2022 Pazar bu yollar kapatılacak

İSTANBUL'DA KAPALI OLACAK YOLLAR

Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak),