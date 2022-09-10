İstanbul’da halı silkeleme tartışması kanlı bitti! Baba yaralandı oğlu hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşanan olay dün saat 18:00 sularında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Muhammed Ebik ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi. O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.