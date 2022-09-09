Güneş yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Okulların açıldığı güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Son günlerde süren güneşli hava önümüzdeki hafta başından itibaren yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde pazartesi gününden itibaren yoğun sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava durumu raporunda hafta sonu hava sıcaklıkların normal düzeyde süreceği ama yeni haftanın başlamasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
Özellikle okulların açılacağı pazartesi günü çok sayıda il sağanak yağışa temsil olacak. Sağanak yağış önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA
YAĞIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 23 AZALDI
Türkiye genelinde ağustosta yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ağustos ayı yağış ortalaması metrekareye 14,8 kilogram olarak hesaplandı.
Geçen yıl ağustosta metrekareye 20,9 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 16,1 kilogramda kaldı.
Türkiye geneli ağustos yağışları, ortalamanın üzerinde ancak geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlar normale göre yüzde 8,8 artış gösterirken, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 23 azalış gözlendi.
Bölge geneli yağışlarda ise İç Anadolu Bölgesi normali civarında, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış alırken, Marmara ve Ege bölgelerinde normalin iki katından fazla yağış kaydedildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları son 45 yılın en düşük seviyesinde oldu. Yağışlar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi'nin tamamı, Kocaeli çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tümü ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yüzde 100'den fazla artış kaydedilirken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.
İl geneli yağışlarda İstanbul 63,2 kilogram yağış alarak yurtta ağustos ayında en fazla yağış alan il oldu, Batman'da ise hiç yağış kaydedilmedi.
Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ortalama 4,8 gün olarak gerçekleşti. 1991-2020 yılları arasında normalinde bu rakam 2,8 gün olduğu belirlendi. Ağustos ayında İstanbul'un batısı, Karadeniz Bölgesi'nin doğu ve batı kesimleri, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu, Samsun ve Ağrı çevrelerinde 10 günün üzerinde yağış görüldü, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer 1 günün altına düştü.
SICAKLIKLAR ARTACAK AMA PAZARTESİ GÜNÜ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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