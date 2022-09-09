Güneş yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Okulların açıldığı güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Türkiye geneli ağustos yağışları, ortalamanın üzerinde ancak geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlar normale göre yüzde 8,8 artış gösterirken, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 23 azalış gözlendi.

Bölge geneli yağışlarda ise İç Anadolu Bölgesi normali civarında, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış alırken, Marmara ve Ege bölgelerinde normalin iki katından fazla yağış kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları son 45 yılın en düşük seviyesinde oldu. Yağışlar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi'nin tamamı, Kocaeli çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tümü ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yüzde 100'den fazla artış kaydedilirken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.