Türkiye'ye gelen Bulgarlar kiraları 50 bin TL'ye çıkarttı
Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar, Edirne’de dükkan kiralarını artırdı. Dükkan kiraları 10 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseldi ama esnaf halinden memnun.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.
Kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Kentimize kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var" dedi. Kentte özellikle turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Yabancı ve yerli yatırımcılar, Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldı" diye konuştu.
Bulgar turistlerin kente gelişiyle ürün fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Recep Zıpkınkurt, "Bulgarların gelişiyle fiyatlarda yüzde 10 civarında bir artış var. Genelde pazar ve market alışverişlerinde bunu görebiliyoruz" diye konuştu.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker da kentin potansiyelinin de arttığını vurgulayarak, "Diğer illerden her gün kiralık yer için arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyor. Böyle talepler de olunca kiralar aldı başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. En küçük yerin kirası 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.
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