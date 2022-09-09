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Adana’da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Adana’da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti

Adana’da banyoda düşen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz şahsın cesedi otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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