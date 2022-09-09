İstanbul’da geçirdiği kazayla başına gelmeyen kalmadı! 3 çocuğu için hayata tutundu

Yaşadığı feci kaza sonrası başına gelenleri anlatan Şenel, "Doktor, 'Artık bebekten farkınız yok, bakıma muhtaçsınız' dedi. Kabullenemedim, çok ağırdı. Boynumdan aşağısı tutmuyordu. Yürüyerek çıktığım kapıdan tekerlekli sandalyeyle içeri girince dünyam yıkıldı. Evet, her insan bir engelli adayıdır. Başıma gelene kadar ben de benim başıma gelmez diyenlerdendim. Biz insanlar kaybetmediğimiz sürece sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Oysa şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Ellerimi kullanamıyordum, yemek yiyemiyordum. Çocuklarımın gözü önünde oldu bunlar, onlar da çok etkilendi. 6 ay boğazımda trakeostomi ile yaşadım, makinelere bağlıydım."