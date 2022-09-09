09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuk kayboldu!

Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuk kayboldu!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuk kayboldu!

Şanlıurfa kırsalında dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da yaşanan olay, Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Halis Polat, evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu.

Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı. Tahliye kanalından ve köy çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA