Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuk kayboldu!
YAŞAM İHA
Şanlıurfa kırsalında dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Şanlıurfa'da yaşanan olay, Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Halis Polat, evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu.
Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı. Tahliye kanalından ve köy çevresinde arama çalışmaları sürüyor.
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