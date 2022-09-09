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Antalya'da serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı! Polis çalan telefona cevap veremedi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Antalya’da serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı! Polis çalan telefona cevap veremedi

Antalya'da 29 yaşındaki Engin Çavdar, serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boğulan gencin eşyaların arasında yer alan ve uzun süre çalan cep telefonuna cevap veremedi.

Antalya'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara plajlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Engin Çavdar, uzun süre suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Bu sırada bölgede bulunan ve istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru, Engin Çavdar'ın durumundan şüphelenip suya girdi.

Yanına gittiği Çavdar'ın nefes almadığını fark eden polis, yüzerek onu kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi yapan polis memuru, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Engin Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çavdar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

POLİS UZUN SÜRE ÇALAN TELEFONA CEVAP VEREMEDİ

Polis, olay yerinde Engin Çavdar'ın içinde eşyalarının bulunduğu çantayı tutanak karşılığında teslim aldı.

Bu sırada titreşimde olduğu belirtilen cep telefonunu alan cinayette görevli polis memuru Osman Güleç, telefona cevap veremedi.

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