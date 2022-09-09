Antalya’da serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı! Polis çalan telefona cevap veremedi

Antalya'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara plajlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Engin Çavdar, uzun süre suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Bu sırada bölgede bulunan ve istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru, Engin Çavdar'ın durumundan şüphelenip suya girdi.