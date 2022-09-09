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Rize’de bir garip olay! 120 bin TL’lik kolyesi denizde kayboldu! Bulmak için iş makinesi kiraladı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Rize’de bir garip olay! 120 bin TL’lik kolyesi denizde kayboldu! Bulmak için iş makinesi kiraladı

Rize'de Arap turist, 120 bin TL’lik kolyesini denizde kaybetti. Turist, kolyesinin bulunması için 20 bin lira harcayarak denizde 2 gün boyunca arama yaptırdı.

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