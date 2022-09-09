Bulgar tır şoförünün inanılmaz kurtuluşu! Direksiyonda fenalaştı Adana’da hayata tutundu | “Teşekkürler Türkiye”

"YENİDEN DÜNYAYA GELDİM"

Yaşadıklarının çoğunu hatırlamayan tır şoförü Yuri Asenov Cherneva da, "Yeniden dünyaya geldim" dedi. Direksiyona yığılmışken çalan telefonu açıp "Ölüyorum" dedikten sonrasını hatırlamadığını anlatan Cherneva, "Aniden fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Açıp sadece 'Ölüyorum' dedim. Telefon elimden düşmüş ve o andan sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre burada doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Emrah Günay ise, "Hastamız bakteriyal enfeksiyona bağlı solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliğiyle gelmişti. Yoğun bakım takiplerinin ardından kliniği düzelince nefroloji servisine devraldık. Takiplerinde şu anda böbreği de düzeldi" dedi.