09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da otomobil yön tabelasına çarparak kaza yaptı! 6 gencin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ’da otomobil yön tabelasına çarparak kaza yaptı! 6 gencin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
Tekirdağ’da otomobil yön tabelasına çarparak kaza yaptı! 6 gencin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece yarısı Camiatik Mahallesi D - 110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi ayrımında gerçekleşti.

Keşan'dan Süleymanpaşa yönüne hareket eden Nurican K. hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak takla attı.

6 GENÇ YARALI

Kazada sürücü Nurican K. ve araçta yolcu olarak bulunan Alper Ö., Deniz E., Ebru K., Sinan E. ve Emirhan Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 GENÇ FELAKETİ YAŞADI!/ VİDEO İZLE

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

6 genç felaketi yaşadı! 6 GENÇ FELAKETİ YAŞADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA