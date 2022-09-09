09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Muğla'nın Ula ilçesinde ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA