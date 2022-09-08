Samsun’da zincirleme kaza! Tam 23 araç birbirine girdi! Aralarında TIR ve yolcu otobüsü de var... Çok sayıda kişi yaralandı

Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şu anda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şu an müşahede altındalar. Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi.

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