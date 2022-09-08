Samsun'da zincirleme kaza! Tam 23 araç birbirine girdi! Aralarında TIR ve yolcu otobüsü de var... Çok sayıda kişi yaralandı
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan Samsun- Ordu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. İşte kaza alanından ilk görüntüler...
Samsun'un Canik ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirmelere göre 9 kişi yaralandı.
Samsun Çevre Yolunda bir tırdan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
9 KİŞİ YARALANDI
İlk belirmelere göre zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şu anda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şu an müşahede altındalar. Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi.
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