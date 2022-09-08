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Türkiye hafta sonu kavrulacak! İstanbul Ankara ve İzmir için sıcak hava uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Türkiye hafta sonu kavrulacak! İstanbul Ankara ve İzmir için sıcak hava uyarısı

İstanbul'da görülen sağanak yağış ve serin havanın ardından yeniden yaz sıcaklığı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta sonu hava sıcaklıkları açıklandı. Cuma gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası hafta sonunda da devam edecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava cum gününden itibaren etkisini kaybedecek.

Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.

3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Bir haftada iki mevsim BİR HAFTADA İKİ MEVSİM

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