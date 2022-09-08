Kocaeli’de sevgili cinayetinde gelişme! Katilin cezası belli oldu

İNDİRİM UYGULANMADI



Sanığın sabıkalı kişiliği itibarıyla ıslah olmaz yapısı, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlık göstermeyen davranışları, cezanın caydırıcı olma ilkesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında takdiri indirim nedeni olarak kabul edilebilecek bir hal gözlenmediği belirtilerek, cezada herhangi bir indirim yapılmadı.