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Selçuk Bayraktar Hürkuş'a özel şarkıya klip hazırlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Selçuk Bayraktar Hürkuş’a özel şarkıya klip hazırlattı

Türk SİHA'larıyla dünya çapında ses getiren Selçuk Bayraktar, Hürkuş projesiyle de dikkat çekti. Bayraktar, MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün "Hürkuş" için yaptığı "Rüzgarı Seveceksin" adlı bir parçaya özel klip hazırlattı.

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