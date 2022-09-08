Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti
10 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülen Dilek Çelikten, Marmara Cezaevindeki mahkeme salonunda savunma yaptı. Çelikten'in, 10 yaşındaki kızı Serra Mohamedvalipour'u Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülmüştü. Çelikten bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanmıştı. İşte Dilek Çelikten'in ifadesi!...
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında istinafın bozma kararı üzerine önceki gün yeniden yargılamaya başlanmıştı.
Bugün Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda devam eden yargılamada sanıklardan Dilek Çelikten'in savunmasının alınmasıyla başlandı.
Çelikten'in, 10 yaşındaki kızı Serra Mohamedvalipour'u Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülmüştü.
Bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanan Dilek Çelikten bugün savunmasını yapmaya başladı.
BU KIYAFETLER ÇOCUĞA GİYDİRİLİR Mİ?
Çelikten, Adnan Oktar için "Adam çok ünlü ve zengin" dediği konuşmaların olduğu ses kaydını kabul etmedi.
Bunların yasa dışı delil olduğunu öne süren Çelikten, telefonunda ele geçirilen belgeler için de "Kabul etmiyorum, sonradan yerleştirilmiş olabilir" dedi.
Mahkeme başkanı, sanık Çelikten'e "Bu kıyafet küçük kıza giydirilir mi" diye sordu. Anne Dilek Çelikten "giydirilir" cevabını verdi.
OKTAR'IN KÜÇÜK KIZA DEDİKLERİ
Duruşmada Adnan Oktar'ın mağdur çocuk ve annesi ile ilgili ses ve görüntüsü kaydı da izletildi. Görüntüde Oktar'ın küçük mağdur için "bal kaymak, çok güzel bir kız" sözleri anneye soruldu. Anne Dilek Çelikten bu görüntülere ise "bilmiyorum, benden veya kızımdan bahsetmiyor" diye cevap verdi.
Çelikten, savunmasında Adnan Oktar'ı öven ifadeler de kıllandı. Daha sonra salondaki ekrana diğer sanıklarla mağdur çocuğun resimleri yansıtıldı. Mahkeme başkanı, salondaki sanıklardan resimlerde olan kim varsa söylemelerini istedi.
MAĞDUR ÇOCUK ANLATMIŞTI
İsviçre'de koruma altında yaşayan Serra Mohamedvalipour, 10 yaşında annesi aracılığıyla Adnan Oktar ile tanıştırıldığını, 18 yaşına geldiğinde Oktar ile evlendirilmesi için anlaşma yapıldığını anlatmıştı. Anne Dilek Çelikten bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanmıştı.
İLK YARGILAMADA VERİLEN AĞIR CEZALAR
Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın ardından 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti. Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuş, dava dosyası da yeniden yargılama yapılması için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
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