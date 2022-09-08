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Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

10 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülen Dilek Çelikten, Marmara Cezaevindeki mahkeme salonunda savunma yaptı. Çelikten'in, 10 yaşındaki kızı Serra Mohamedvalipour'u Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülmüştü. Çelikten bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanmıştı. İşte Dilek Çelikten'in ifadesi!...

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında istinafın bozma kararı üzerine önceki gün yeniden yargılamaya başlanmıştı.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Bugün Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda devam eden yargılamada sanıklardan Dilek Çelikten'in savunmasının alınmasıyla başlandı.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Çelikten'in, 10 yaşındaki kızı Serra Mohamedvalipour'u Adnan Oktar ile evlendirmek için anlaştığı öne sürülmüştü.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanan Dilek Çelikten bugün savunmasını yapmaya başladı.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

BU KIYAFETLER ÇOCUĞA GİYDİRİLİR Mİ?

Çelikten, Adnan Oktar için "Adam çok ünlü ve zengin" dediği konuşmaların olduğu ses kaydını kabul etmedi.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Bunların yasa dışı delil olduğunu öne süren Çelikten, telefonunda ele geçirilen belgeler için de "Kabul etmiyorum, sonradan yerleştirilmiş olabilir" dedi.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Mahkeme başkanı, sanık Çelikten'e "Bu kıyafet küçük kıza giydirilir mi" diye sordu. Anne Dilek Çelikten "giydirilir" cevabını verdi.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

OKTAR'IN KÜÇÜK KIZA DEDİKLERİ

Duruşmada Adnan Oktar'ın mağdur çocuk ve annesi ile ilgili ses ve görüntüsü kaydı da izletildi. Görüntüde Oktar'ın küçük mağdur için "bal kaymak, çok güzel bir kız" sözleri anneye soruldu. Anne Dilek Çelikten bu görüntülere ise "bilmiyorum, benden veya kızımdan bahsetmiyor" diye cevap verdi.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

Çelikten, savunmasında Adnan Oktar'ı öven ifadeler de kıllandı. Daha sonra salondaki ekrana diğer sanıklarla mağdur çocuğun resimleri yansıtıldı. Mahkeme başkanı, salondaki sanıklardan resimlerde olan kim varsa söylemelerini istedi.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

MAĞDUR ÇOCUK ANLATMIŞTI

İsviçre'de koruma altında yaşayan Serra Mohamedvalipour, 10 yaşında annesi aracılığıyla Adnan Oktar ile tanıştırıldığını, 18 yaşına geldiğinde Oktar ile evlendirilmesi için anlaşma yapıldığını anlatmıştı. Anne Dilek Çelikten bir süre firari sanık olarak arandıktan sonra Bodrum Havalimanında yakalanmıştı.

Adnan Oktar davasında dikkat çeken ifadeler! 10 yaşındaki kızını evlendirmek için anlaştığı iddia edilmişti

İLK YARGILAMADA VERİLEN AĞIR CEZALAR

Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın ardından 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti. Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuş, dava dosyası da yeniden yargılama yapılması için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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