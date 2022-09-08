Fındık uğruna ABD’den Yağlıdere’ye uzanan yolculuk! Mevcut nüfusun 2 katı orada

Yaz mevsiminde Yağlıdere'nin nüfusunun 50 bin civarına kadar çıktığını belirten Başkan İbaş,"Burada gençliğini geçiren ve sonra ABD'ye giden vatandaşlarımız yaz aylarında mutlaka memleketlerine gelirler. Hepsinin buralarda mutlaka bir evi vardır, durumu çok iyi olanların ise 4-5 evi vardır.

Amerika'ya gidip te yıllarca çalışan vatandaşlarımızın yüzde 70'i ise iş veren sahibi oldu. New York Long Island tarafında akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir kısmı bizim Yağlıdereliler tarafından işletiliyor. New Jersey tarafında akaryakıt istasyonu ,Massachusetts ile Connecticut'ta pizza ve restoran sektöründe yoğun bir şekilde çalışıyorlar" dedi.