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Fındık uğruna ABD’den Yağlıdere’ye uzanan yolculuk! Mevcut nüfusun 2 katı orada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Fındık uğruna ABD’den Yağlıdere’ye uzanan yolculuk! Mevcut nüfusun 2 katı orada

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden seneler önce iş bulma hayaliyle ABD’ye göç edip, orada gayretle çalışarak iş sahibi olan gurbetçiler, yaz aylarında soluğu memleketlerinde alıyor. Yağlıdere'den ABD'ye başlayan göç ikinci nesille de sürüyor. Akrabaları ve yakınlarının aracılığıyla ABD’ye göç eden Yağlıdere’liler sıklıkla New York, New Jersey ve Massachusetts'te yaşamlarını sürdürüyor.

1970'li senelerde bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde birini ABD'ye götürmesiyle göçün başladığını belirten Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ABD'ye gidenlerin bir müddet sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün sürdüğünü ve ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştuğunu belirtti.

"ABD'DE MEVCUT NÜFUSUMUZUN İKİ KATI KADAR YAĞLIDERE'Lİ VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR"

İbaş,"Yağlıdere nüfusu şu anda 15 bin 800.ABD'de resmi olarak konsoloslukta işlem yapan 21 bin civarında, ayrıca oturum müsaadesi almamış olanlarla birlikte yaklaşık 30 bin civarında Yağlıdere'li var. Amerika Birleşik Devletlerinde mevcut nüfusumuzun iki katı kadar Yağlıdere'li vatandaşımız bulunuyor" dedi.

Yaz mevsiminde Yağlıdere'nin nüfusunun 50 bin civarına kadar çıktığını belirten Başkan İbaş,"Burada gençliğini geçiren ve sonra ABD'ye giden vatandaşlarımız yaz aylarında mutlaka memleketlerine gelirler. Hepsinin buralarda mutlaka bir evi vardır, durumu çok iyi olanların ise 4-5 evi vardır.

Amerika'ya gidip te yıllarca çalışan vatandaşlarımızın yüzde 70'i ise iş veren sahibi oldu. New York Long Island tarafında akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir kısmı bizim Yağlıdereliler tarafından işletiliyor. New Jersey tarafında akaryakıt istasyonu ,Massachusetts ile Connecticut'ta pizza ve restoran sektöründe yoğun bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

20 yıldır Amerika'da yaşayan Seyfullah Kaya(56) "Abim 30 yıl Amerika'ya gitmişti. Benimde hayalimde oraya gitmek vardı. Sonra bende gittim. Orada benzinci 'de bir süre çalıştıktan sonra pizza işi yapmaya başladım. Memlekete özlemimiz gittikçe artıyordu. 20 yılımız orada geçince artık memleketimize yaz aylarında gelip, daha sonra yine işimizin başına dönüyoruz" dedi.

Kemal Yıldız(65) ise, "38 yıl önce maddi zorlulardan dolayı herkes gibi bende Amerika'ya gittim. O zamandan beri Amerika'da yaşıyorum. Burada 70'li yıllarda herkes birbirlerinin sayesinde oraya gitti. Bende onlar gibi bir yolculuğa çıktım.38 yıldır orada yaşıyorum. İlk gittiğimde restoranlarda bulaşık yıkamaya başladım ve son yıllarda ise benzin istasyonunda çalıştım. Her yıl memleketime Yağlıdere'ye geldim ve gittim. Buradan bağımızı hiç koparmadık. Çünkü yaşamak için en güzel yer Türkiye. O yüzden. Orada çalışıp kazandıktan sonra memleketimizde yatırım yaptık" dedi.

Fatma Yıldız(60) ise, "Maddi zorluklardan dolayı çalışmak için eşim Amerika'ya gitti. 10 yıl sonra da beni de yanına aldı. 28 yıldır Amerika'da yaşıyoruz. Eşimle birlikte oralarda çalıştık. Kazandığımız parayı biriktirip, memleketimizde yatırım için kullandık. Şimdi çalışmıyorum, ev hanımıyım. Yaz mevsimi geldiğinde eşim ve çocuklarımızla Türkiye'ye memleketimize geliyoruz. Türkiye gibisi hiçbir yerde yok. Bundan sonra temelli dönüş yapmak istiyoruz." dedi.

21 yıl önce Amerika'ya gittiğini ifade eden Mustafa Aksu(58) "Oraya gittikten sonra 13 yıl orada benzin istasyonunda çalışıp, sonra memleketime Yağlıdere'ye döndüm. Yağlıdere'mize genelde "küçük Amerika" diyorlar. Çünkü nüfusun 2 katı ABD'ye göç etmiş, orada yaşıyor. Gurbette kimse zorlukları görmeden rahatı göremez. Orada gece gündüz çalışıp, para biriktirdikten sonra memleketime gelip, burada iş kurdum. Kısacası oralarda yılarca çalıştıktan sonra bence herkes memleketine, yurduna dönmeli. Çünkü " Türkiye gibisi yok, memleketimiz cennet" dedi.

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