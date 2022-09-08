İstanbul’da kadına yumruklu dayak! Polisler anında yakaladı

Alınan bilgiye göre semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı. Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.