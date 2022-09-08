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İstanbul’da kadına yumruklu dayak! Polisler anında yakaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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İstanbul’da kadına yumruklu dayak! Polisler anında yakaladı

İstanbul’da bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri anlık müdahaleyle kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Cani eşin kadını defalarca yumrukladığı anlar kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmesi ise “pes” dedirtti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, geçen hafta Pazartesi günü saat 16.30 sularında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı. Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.

EKİPLERDEN ANINDA MÜDAHALE

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını elinden kurtardıktan sonra şahsı gözaltına aldı.

Darp ve polisin müdahale ettiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kadınla tartışan şahıs ayağa kalkarak yumruk atmaya başlıyor.

Kadını dövdüğünü gören vatandaşlar ise yürümeye devam ediyor. Sesleri duyan polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak kadını da koruyor.

Öte yandan, kadının kendisine saldırgan eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şahıs emniyette adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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