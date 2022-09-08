Mersin’de dehşete düşüren olay! Eşinin şiddetinden kaçtı ailesine sığındı ‘hayır’ cevabını alınca canına kıydı

"O SENİN KOCAN"



Aldatmakla suçlanıp, sürekli şiddet gördüğünü ağabeyine anlatan Celile Hami, Hakim'den kurtulmak ve yanlarında kalmak istediğini söyledi. Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına döneceksin. Burada kalamazsın" dedi.