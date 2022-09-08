Son dakika: TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi.

DEVRİLEN TIR TEM'İ KAPATTI / VİDEO

Yola paralel devrilen TIR nedeniyle Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.