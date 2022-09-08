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Son dakika: TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika: TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi

Son dakika haberleri... Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı. Devrilen aracın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu.

Son dakika! TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi.

DEVRİLEN TIR TEM'İ KAPATTI / VİDEO

Yola paralel devrilen TIR nedeniyle Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu.

TEM OTOYOLU 2 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin çalışmasıyla, TIR kaldırıldı, yol temizlendi. TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat sonra trafiğe açıldı.

TIRIN KUPASI GÖL HAVZASINA UÇTU

Büyükçekmece TEM'de feci kaza Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu.

Devrilen TIR TEM’i kapattı DEVRİLEN TIR TEM'İ KAPATTI

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