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Esenyurt'ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Esenyurt’ta 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

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