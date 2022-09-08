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Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Manisa Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler gece boyunca müdahale ettikleri yangını, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına aldı.

SOMA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI / VİDEO

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri, 4 TOMA, 22 itfaiye ekibi müdahale etmiş, alevlerin yaklaştığı kırsal Heciz Mahallesi'nde bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşınmıştı.

Ayrıca Soma'da dün öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarında çıkan diğer orman yangını da ekipler tarafından söndürülmüştü

Soma yangını kontrol altında SOMA YANGINI KONTROL ALTINDA

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