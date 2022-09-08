Cumhuriyet savcısından ’hayat kadını’ skandalı! Mesajları ortaya çıktı: Bir kez deneyelim Selo olayını halledeyim

Savcı Osman O. ile kendisini Hazal olarak tanıtan Öngül D. arasında geçen konuşma şöyle:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda

Öngül D.: İyi insansın hoş insansın

Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda

Öngül D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında

Savcı: Açık söyle