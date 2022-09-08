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Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

İstanbul Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı Maltepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki alana gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

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