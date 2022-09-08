Antalya’da panik anları! Otizmli genç yürekleri ağza getirdi

"ÇATIMIZ TAMİR EDİLİR, ÖNEMLİ OLAN CANA BİR ŞEY OLMASIN"

Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren Esin Peksoy, "Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten, olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke bu da olmasaydı. Çatımız tamir edilir, önemli olan cana bir şey olmasın" diye konuştu.