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Hindistan’da tehlikeli video! Sosyal medya uğruna ölümden döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Hindistan’da tehlikeli video! Sosyal medya uğruna ölümden döndü

Hindistan'da sosyal medya hesabına uğruna video çekmek için raylarda yürüyen gence tren çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirlendi.

Hindistan'ın Telangana eyaleti Kazipet bölgesinde Ch Akshay Raj adındaki 17 yaşındaki genç, sosyal medya hesabına tren raylarında yürüdüğü bir video çekmek istedi. Hindistanlı genç, rayların kenarında yürüdüğü sırada arkadan gelen trenin kendisine çarpmasıyla yere yığıldı. Ch Akshay Raj, olayın ardından demiryolu çalışanlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirtildi.

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