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Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 470 sikke ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Elazığ’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 470 sikke ele geçirildi

Elazığ'da, polisin düzenlediği operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 sikke ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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