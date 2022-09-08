08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler konuştu! İki kişi böyle vuruldu

Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler konuştu! İki kişi böyle vuruldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler konuştu! İki kişi böyle vuruldu

İstanbul Esenyurt’ta yol verme kavgasında öfkeden gözü dönene şahıs mermi karşı tarafa yağdırdı. Araçtan inen iki kişinin şahsı vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gece saat 01.00 sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı.

YOL VERMEYİNCE KÜFÜRLER SAVURDU

Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti.

SİLAHINI ALDI…

Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı. Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı.

Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

YOL VERME KAVGASINDA MERMİLER KONUŞTU/VİDEO İZLE

Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol verme kavgasında mermiler havada uçuştu! YOL VERME KAVGASINDA MERMİLER HAVADA UÇUŞTU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA