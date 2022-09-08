Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler konuştu! İki kişi böyle vuruldu
İstanbul Esenyurt’ta yol verme kavgasında öfkeden gözü dönene şahıs mermi karşı tarafa yağdırdı. Araçtan inen iki kişinin şahsı vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen gece saat 01.00 sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı.
YOL VERMEYİNCE KÜFÜRLER SAVURDU
Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti.
SİLAHINI ALDI…
Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı. Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı.
Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
YOL VERME KAVGASINDA MERMİLER KONUŞTU/VİDEO İZLE
Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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