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Zonguldak’ta feci ölüm! Köpekler tarafından parçalanarak can veren 79 yaşındaki kadın toprağa verildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Zonguldak’ta feci ölüm! Köpekler tarafından parçalanarak can veren 79 yaşındaki kadın toprağa verildi

Zonguldak'ta işlediği bir suçtan hapishaneye giren oğlunun evinin bahçesinde beslediği yedi köpeğin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki talihsiz kadın köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen gün Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde meydana geldi.

ZONGULDAK'TA 79 YAŞINDAKİ KADIN KÖPEKLER TARAFINDAN PARÇALANARAK CAN VERDİ/ VİDEO İZLE

Almanya'dan tatil yapmak için memleketine gelen 79 yaşındaki Hamide Demir, bir suçtan cezaevinde bulunan oğlunun evinin bahçesine giderek ot temizlemeye başladı. Fakat yaşlı kadının Almanya'da yaşayan kızı annesinden haber alamayınca yakınlarına haber verdi.

7 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bahçesinde 7 köpeğin bulunduğu eve giden ekipler Hamide Demir'in köpekler tarafından saldırıya uğradığını fark etti. Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilen Hamide Demir'in cenazesi için tören düzenlendi.

"Yaralanmaya bağlı ölüm" sebebiyle hayatını kaybeden başında, kol ve bacaklarında köpek saldırısına ilişkin izler tespit edilen Hamide Demir'in cenazesinde Almanya'dan gelen oğulları ve kızı gözyaşı döktü. Yaşlı kadının cezaevinde olduğu öğrenilen oğlu B.D. de izinle jandarma eşliğinde törene katıldı.

"BAYILIP DÜŞÜNCE UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALDIĞI İÇİNDE SALDIRMIŞ OLABİLİRLER"

Kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Turan Demir şunları belirtti:

"Hamide Demir benim amcamın eşi yani yengem olur. Oğlu B.D cezaevine girdi. Cezaevine girerken kendi müstakil evde baktığı sokak hayvanlarına benim bakmamı rica etti. Bende geri çevirmedim. Köpeklerin mamalarını düzenli olarak vermeye başladım. Bir süre sonra Hamide yengemin çocukları köpekleri evi pislettiği gerekçesiyle dışarıya atmaya kalktılar. Ve yemek verilmedi. Olay gününden 5 gün önce Hamide Demir köpekleri içeri almamı ve tekrardan bakmamı söyledi. Bende kırmadım sonra köpeklere tekrar bakmaya başladım. Olay günü oğlumu çarşıya gezmeye getirdim. Daha sonra eve gelerek köpeklerin mamalarını vermeye gittim. O gün Hamide yengem bahçede otları biçiyordu. Ben de kendisine 'yağmur yağacak, gel gidelim eve' dedim ama o kabul etmedi. Akşamüzeri kızları annelerin gelmediğini söylediler. Tekrardan köpeklere bakmaya gittiğimde arka bahçede hareketsiz şekilde yatarken gördüm. Hemen jandarmayı arayarak bilgi verdim. Köpekler beni tanıdığı için hiç saldırmıyordu. Hamide yengemde tansiyon ve şeker hastasıydı ara sıra bayılıyordu. Yüksek ihtimal bayılıp düşünce uzun süre hareketsiz kaldığı içinde saldırmış olabilirler."

Köpeklerin ise köpek barınağına götürüleceği öğrenildi.

79 yaşındaki kadını 7 köpek parçalayarak öldürdü 79 YAŞINDAKİ KADINI 7 KÖPEK PARÇALAYARAK ÖLDÜRDÜ

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