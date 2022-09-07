Zonguldak’ta feci ölüm! Köpekler tarafından parçalanarak can veren 79 yaşındaki kadın toprağa verildi

"BAYILIP DÜŞÜNCE UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALDIĞI İÇİNDE SALDIRMIŞ OLABİLİRLER"

Kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Turan Demir şunları belirtti:

"Hamide Demir benim amcamın eşi yani yengem olur. Oğlu B.D cezaevine girdi. Cezaevine girerken kendi müstakil evde baktığı sokak hayvanlarına benim bakmamı rica etti. Bende geri çevirmedim. Köpeklerin mamalarını düzenli olarak vermeye başladım. Bir süre sonra Hamide yengemin çocukları köpekleri evi pislettiği gerekçesiyle dışarıya atmaya kalktılar. Ve yemek verilmedi. Olay gününden 5 gün önce Hamide Demir köpekleri içeri almamı ve tekrardan bakmamı söyledi. Bende kırmadım sonra köpeklere tekrar bakmaya başladım. Olay günü oğlumu çarşıya gezmeye getirdim. Daha sonra eve gelerek köpeklerin mamalarını vermeye gittim. O gün Hamide yengem bahçede otları biçiyordu. Ben de kendisine 'yağmur yağacak, gel gidelim eve' dedim ama o kabul etmedi. Akşamüzeri kızları annelerin gelmediğini söylediler. Tekrardan köpeklere bakmaya gittiğimde arka bahçede hareketsiz şekilde yatarken gördüm. Hemen jandarmayı arayarak bilgi verdim. Köpekler beni tanıdığı için hiç saldırmıyordu. Hamide yengemde tansiyon ve şeker hastasıydı ara sıra bayılıyordu. Yüksek ihtimal bayılıp düşünce uzun süre hareketsiz kaldığı içinde saldırmış olabilirler."