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Muğla’da feci son! 15 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Muğla’da feci son! 15 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

Muğla’da  zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Egehan Bülbül’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Muğla'nın Ortanca ilçesinde yaşayan ve sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçen gün işyerinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Egehan Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Egehan Bülbül'ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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