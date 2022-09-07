Tunceli’de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi!

Almanya'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyüne dönüş yapıp, çiftçilik yapmaya başlayan Nursel Sever Yıldırım, bu sabah, 2 kilometre uzaklıktaki bostanını sulamak için evden çıktı. 1 çocuk annesi Yıldırım, otoparktaki otomobilini dışarı çıkardı. Daha sonra otomobilden inerek kapıyı kapatmak için otoparka yönelen Yıldırım, el frenini çekmediği aracının hareket ettiğini gördü. Yıldırım, yokuş aşağı giden otomobilini durdurmak için önüne geçti. Ancak bu sırada Yıldırım, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.