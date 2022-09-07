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Adana’da dehşete düşüren kaza! Çaldığı otomobille kaza yaptı yanarak can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Adana’da dehşete düşüren kaza! Çaldığı otomobille kaza yaptı yanarak can verdi

Adana'da sabah saatlerinde çaldığı otomobille kamyonla çapıştıktan sonra kaza yapan sürücü yanarak can verdi. Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Adana'nın Kozan- Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde bugün saat 10.00 sularında, ters yönde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobil ile Abdullah S. yönetimindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı, alevler kamyona da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde incelemeye yapan ekipler, sürücünün cesediyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobilin sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir iş yerinin önünden çalındığı tespit edildi.
Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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