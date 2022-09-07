Adana’da dehşete düşüren kaza! Çaldığı otomobille kaza yaptı yanarak can verdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde incelemeye yapan ekipler, sürücünün cesediyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobilin sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir iş yerinin önünden çalındığı tespit edildi.

Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.