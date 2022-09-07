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Sultanbeyli'de açılışa özel indirim yapan hediyelik eşya mağazasında izdiham çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Sultanbeyli’de açılışa özel indirim yapan hediyelik eşya mağazasında izdiham çıktı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde açılışa özel indirim yapacağını duyuran mağazanın önüne gelen kabalık uzun kuyruk oluşturdu. Kepenklerin açılması ile izdiham yaşanan mağazada açılış ertelenmek zorunda kaldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi'nde hediyelik eşya mağazası açılışa özel indirim yapacağını açıkladı.

ERKENDEN SIRAYA GİRDİLER

Haberi alan bugün sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girdi.

Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi ise içeri giremedi. İzdiham nedeniyle kepenkler kapatıldı ve mağaza yönetimi sosyal medya hesabından açılışı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

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