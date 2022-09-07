Sultanbeyli’de açılışa özel indirim yapan hediyelik eşya mağazasında izdiham çıktı

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi ise içeri giremedi. İzdiham nedeniyle kepenkler kapatıldı ve mağaza yönetimi sosyal medya hesabından açılışı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

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