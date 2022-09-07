Sultanbeyli'de açılışa özel indirim yapan hediyelik eşya mağazasında izdiham çıktı
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde açılışa özel indirim yapacağını duyuran mağazanın önüne gelen kabalık uzun kuyruk oluşturdu. Kepenklerin açılması ile izdiham yaşanan mağazada açılış ertelenmek zorunda kaldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi'nde hediyelik eşya mağazası açılışa özel indirim yapacağını açıkladı.
ERKENDEN SIRAYA GİRDİLER
Haberi alan bugün sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girdi.
Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
- DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?
- YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi - Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman?
- YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...
- YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?