07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı

Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Kayseri’de eli sopalı kadın dehşeti! Önüne gelen erkeğe saldırdı

Kayseri'de bir kadın eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurdu. Sokak ortasında dehşet saçan kadın, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi.

Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.

Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.

O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA