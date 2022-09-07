Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

200'DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ KAFEDE YAKALANDI

200'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.'yi bir kafede otururken yakaladı. Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.'yi de gözaltına aldı.



Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü'ne gönderildi.