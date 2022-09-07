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Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner’i tabancayla vurarak öldürdü. İki kişiyi de yaralayan zanlı, Ankara'da emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MESLEKTAŞINI KATLEDİP ŞEHİR DIŞINA KAÇTI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Sebahattin Gülbahar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Gülbahar'ın Ankara'ya kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmada Sebahattin Gülbahar'ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi.

200'DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ KAFEDE YAKALANDI

200'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.'yi bir kafede otururken yakaladı. Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü'ne gönderildi.

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