İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak
Beykoz’da bu yıl 2'ncisi gerçekleşecek “İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu” dolayısıyla 11 Eylül Pazar günü ilçedeki bazı cadde ve yollar geçici süreyle trafiğe kapalı olacak.
Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
KÜÇÜKSU- KAVACIK-FSM BAĞLANTILARI
Sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışta Kanlıca-Küçüksu arasında 2,3 km kulaç atacak sporcular, 40 km parkurda pedal çevirerek Asya'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçecek.
Yarış, Küçüksu Çayırı-Çubuklu etabındaki 10 km'lik koşuyla sona erecek.
05.00-10.30 ARASI KAPALI
Organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 05.00-10.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
BEYKOZ'DA YARIŞ GÜNÜ SAAT 05.00- 09.30 ARASINDA KÜÇÜKSU - KAVACIK TEM BAĞLANTI YOLU
(Kavacık – Küçüksu geliş yönü) kapatılacak. Diğer yön (Küçüksu - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.
TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek.
Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.
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