İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak





TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek.

Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.