İstanbul’da şoke eden görüntüler! Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce sürükledi

Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine izin vermedi.

Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ben sizden daha hayvan severim" diyerek cevap verdi. Köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.