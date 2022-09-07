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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce sürükledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce sürükledi

İstanbul’da bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim” diyerek yanıt verdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motosikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine izin vermedi.

Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ben sizden daha hayvan severim" diyerek cevap verdi. Köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.

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