İstanbul’da park yeri kavgası! Bıçakla tehdit etti kendi bacağına sapladı
İstanbul’da park yeri sebebiyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri mahalle bakkalından aldığı bıçağı rastgele savurarak çevresindekileri önce tehdit etti sonra bıçağı kendi bacağına sapladı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sularında aracını park etmek isteyen sürücü, yolu kapattığını söylediği bir kişiye tepki gösterdi.
Tartışmaya her iki tarafın arkadaşları da dahil olunca kavgaya dönüştü.
Bu sırada bakkala koşarak bıçak alan bir kişi rastgele savurarak, çevredekileri tehdit ettikten sonra bıçağı kendi bacağına sapladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Park yeri tartışmasıyla başlayan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi arasındaki tartışmanın, arkadaşlarının araya girmesiyle kavgaya dönüştüğü görülüyor. Taraflardan birinin bakkaldan aldığı bıçakla geldiği, rastgele salladığı bıçağı kendi bacağına sapladığı da dikkat çekiyor.
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