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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Maden ilçesinde 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinin yakınındaki ormanlık alanda Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, ekim yapılan yeri tespit ederek operasyon düzenledi.

Ekim yapılan alanda ve şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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