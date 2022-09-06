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Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Üsküdar’da facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da devrilen kamyon yol kenarındaki 3 evin duvarlarına çarparak durdu. Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu, yol kenarındaki evlerde hasar oluştu.

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