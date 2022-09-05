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Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü! Silahıyla teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü! Silahıyla teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde M.T.Y., tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi (48) tabancayla vurarak öldürdü. Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek, vurduğu arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını isteyen M.T.Y, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

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