Tıp fakültesini kazanan Faris’in bıçaklı kavgada can verdi! 2 kişi tutuklandı

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.