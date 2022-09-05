Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada can verdi! 2 kişi tutuklandı
Hatay’da bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, defnedilmek üzere İdlib’e götürüldü. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Olay, 3 Eylül'de Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 şahıs tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan zanlılar kaçtı. Etraftakilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini tespit edildi.
Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.
Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları başladı mı? İşte başvuru şartları...
- Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...
- BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...