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Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada can verdi! 2 kişi tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Tıp fakültesini kazanan Faris’in bıçaklı kavgada can verdi! 2 kişi tutuklandı

Hatay’da bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, defnedilmek üzere İdlib’e götürüldü. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 şahıs tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan zanlılar kaçtı. Etraftakilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.

Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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