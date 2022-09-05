Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST KARADENİZ’e yoğun ilgiye teşekkür

"TEKNOFEST'in 5. yılında Karadeniz'de Samsun'daydık. Yüz binlerce yarışmacı, yüzlerce paydaş ve gönüllü ile dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenlemenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek için geldiler. Gördüler, dokundular. Ufuk açmak, geleceği bugünden yakalamak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkürler, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül veren gençler, teşekkürler ülkemiz için yüksek teknoloji üretenler, gençlere yol gösteren öğretmenler, maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyenler, bu yolda bizimle beraber yürüyenler, gönüllülerimiz, göklerin fatihleri çelik kanatlar, çocuklarını heyecanla festivale getiren anneler, babalar, TEKNOFEST ailesi. Teşekkürler Samsun, teşekkürler Karadeniz, teşekkürler Türkiye."