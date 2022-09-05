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Son dakika: Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: Uyum haftasının ilk günü İstanbul’da trafik yoğunluğu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik %51’i geçti.

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