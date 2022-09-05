İstanbul’da dehşete düşüren olay! Kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü saat 17:15 sularında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı. Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden oldu. Kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için bir süre çabaladı. Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi. Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti. Kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.