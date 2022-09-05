İstanbul’da trafik magandaları! Biri silahla darbetti diğer aynasını tekmeledi
İstanbul’da bir şahıs, trafikte sıkıştırdığı motosikletli gençle çıkan kavgada silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan şahıs tarafından tabancayla darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, 34 LTL 44 plakalı cipin sürücü sıkıştırdı. Gençle ile sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.
SİLAHLA KOVALAYIP DARBETTİ
Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.
ÖNÜNÜ KESTİ TEKMEYLE AYNASINI KIRDI
TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49) 34 YJ 5319 plakalı otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.'ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.'ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme atarak çatlattı.
POLİS PEŞLERİNDE!
Zülfikar E.'nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.
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